Covid, 5 casi nel Comasco. In Lombardia 64 pazienti ancora in terapia intensiva

Oggi nel Comasco non c’ è stato nessun decesso per Covid e sono 6 sono i nuovi positivi.

In Lombardia sono stati registrati 115 nuovi casi su 36.699 tamponi eseguiti, per una percentuale di positività dello 0,3 per cento. Diminuiscono i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (269 pazienti, 29 in meno rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva c’è un paziente in più (si passa da 63 a 64). Aumentato purtroppo anche il numero dei decessi: sono 5 contro i 2 di ieri. In totale le vittime di Covid in Lombardia sono 33.767. Solo 2 casi e un solo paziente ricoverato in Canton Ticino.