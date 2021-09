Covid, 573 nuovi contagi in Lombardia

Questo il bollettino quotidiano in Lombardia A fronte di 52.296 tamponi effettuati, sono 573 i nuovi contagi di oggi (1% è il tasso di positività). Scendono i ricoveri in terapia intensiva (-2) per un totale di 57 pazienti, ma restano alti quelli dei reparti Covid ordinari dove ci sono 437 persone (+2). Salgono i decessi che oggi sono stati 9 per un totale complessivo di 33.977 vittime dall’inizio della pandemia. Scendono i contagi in Ticino: sono 20 i nuovi casi (erano 33 ieri). Stabili ricoveri e terapie intensive con, rispettivamente, 20 e 9 pazienti.