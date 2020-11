Covid, 655 nuovi positivi a Como. Numero altissimo in provincia di Varese

Covid in Lombardia: la situazione degli ospedali si conferma stabile per il terzo giorno consecutivo. Il rapporto tra tamponi e positivi scende di nuovo al 20%, uno su cinque. A Como l’ultimo dato sui nuovi positivi è di quota 655 persone; Tra i dati più preoccupanti quello dei contagi in provincia di Varese, dove le nuove segnalazioni sono vicine 2mila in 24 ore, un dato superiore anche a quello di Milano.

Resta alto il numero dei guariti e dimessi, che sono 5.640 in più, ma purtroppo anche quello delle vittime. Nelle ultime 24 ore, altri 169 lombardi hanno perso la vita, un numero solo leggermente inferiore a quello di ieri, quando erano stati 175.

I dati di oggi:

Tamponi effettuati: 44.294, totale complessivo: 3.769.051

Nuovi casi positivi: 8.853 (di cui 652 ‘debolmente positivi’ e 140 a seguito di test sierologico)

Guariti/dimessi totale complessivo: 183.472 (+5.640), di cui 7.899 dimessi e 175.573 guariti

In terapia intensiva: 936 (+6)

Ricoverati non in terapia intensiva: 8.314 (+10)

Decessi, totale complessivo: 20.359 (+169)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.232, di cui 1.144 a Milano città;

Bergamo: 304;

Brescia: 462;

Como: 655;

Cremona: 221;

Lecco: 160;

Lodi: 77;

Mantova: 338;

Monza e Brianza: 758;

Pavia: 385;

Sondrio: 67;

Varese: 1.970