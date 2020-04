Covid affonda Pil Usa,primi 3 mesi -4,8%

(ANSA) – NEW YORK, 29 APR – L’economia americana nel primo trimestre 2020 si è contratta del 4,8%. Il dato riflette i primi effetti del coronavirus, che si è iniziato a far sentire con tutta la sua forza a marzo. Le previsioni sono per un secondo trimestre nero, con un calo del Pil fino al 30%. Negli ultimi tre mesi del 2019 il Pil era salito del 2,1%. Il dato del periodo gennaio-marzo è peggiore delle attese degli analisti, che scommettevano su una contrazione del 4,0%. Si tratta della prima diminuzione dai primi tre mesi del 2014, quando l’economia si era contratta dell’1,1%, e del calo maggiore dal 2009.