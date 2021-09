Covid, altri 29 contagiati sul Lario

Il numero dei decessi causati dal Coronavirus nella nostra provincia rimane enorme, una tragedia che deve lasciare tutti senza parole, ma nessuna unità si è aggiunta nelle ultime 24 ore: il bilancio parla di 2.300 persone decedute sul Lario. Aumentano invece i contagi. Nella nostra provincia i positivi sono saliti a 61.855 unità, con un incremento nella giornata di ieri di 29 nuovi positivi.

Nella nostra regione per fortuna diminuiscono i ricoverati nei reparti e cala – leggermente – il tasso di positività, che passa dall’1,2% di giovedì all’1,1% secondo le statistiche diffuse ieri. A fronte di 49.658 tamponi effettuati, sono 594 i nuovi positivi in Lombardia. Nei reparti di terapie intensive sono ricoverate 54 persone (una più di ieri), mentre disunisce in numero di pazienti negli altri reparti (-4) arrivando a 391 persone.

Due le vittime registrate nelle ultime 24 ore che portano il bilancio lombardo da inizio epidemia a 33.947.

Per quanto riguarda la situazione oltrefrontiera, nel vicino Canton Ticino ieri si sono registrati 23 nuovi casi di coronavirus, con un totale di 22 pazienti ricoverati per le conseguenze del contagio di cui 7 in terapia intensiva. Il dato totale delle vittime sta per toccare la soglia delle mille unità e ieri era fermo a 999 decessi.