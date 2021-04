Covid, i numeri di lunedì: tornano ad aumentare i ricoverati. Sono 3 i morti

La discesa dei dati della diffusione della pandemia in provincia di Como purtroppo si è già fermata. Gli ultimi numeri segnalano una sostanziale “stagnazione” intorno al 180 nuovi casi ogni 100 mila abitanti (ieri eravamo a 179). In lieve aumento i ricoverati negli ospedali dell’Asst Lariana (299 i ricoverati per Covid, con un +1 rispetto a sabato) e aumentano anche i pazienti in attesa al pronto soccorso (da 14 a 15). Infine aumenta anche la percentuale dei positivi sul totale dei tamponi effettuati in Lombardia (ieri al 5,5% contro il precedente 5,2%). I nuovi casi – non attendibili, essendo lunedì – sono stati 23, tre i morti.