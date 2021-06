Covid, ieri nessun nuovo caso in provincia di Como

Zero contagi nel Comasco. Nel giorno che ha visto l’abbandono della mascherina all’aperto, il bollettino Covid di Regione Lombardia non ha registrato nessun nuovo positivo sul Lario.

Un dato sicuramente incoraggiante ma che non deve far dimenticare che il virus continua a circolare e che l’attenzione non deve diminuire, non foss’altro che per la diffusione della temuta variante Delta. Da ricordare, dunque, che nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto bisogna continuare a indossare la mascherina, così come all’aperto qualora vi fossero assembramenti, in presenza di persone immunodepresse e negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie.

Proprio per i timori legati alla variante, si discute se rilasciare il Green pass solo dopo la seconda dose di vaccino. «Al momento non serve una modifica del passaporto verde, ma va messa in cantiere. L’analisi dei dati ce lo dirà», ha detto ieri il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.



Il fattore che dà una certa serenità è il numero dei ricoveri che per fortuna cala in modo costante. All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia restano solo due malati ricoverati nel reparto Covid.

Ieri, va detto, il numero dei tamponi effettuati in Lombardia è stato notevolmente più basso, causa sospensione nel weekend. I tamponi sono stati 9.458 e hanno registrato 46 nuovi contagi non evidenziando nessun caso nelle province di Como e Pavia.

Il bollettino regionale ha registrato un’ulteriore diminuzione dei ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-8).

Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi restano ancora 61 pazienti, mentre quelli curati non in terapia intensiva sono 250. Ieri si è registrato un decesso per un totale, in Lombardia, di 33.775 vittime dall’inizio della pandemia.



Sono 8 le persone positive riscontrate ieri in Canton Ticino, dove negli ospedali resta un solo paziente ricoverato.