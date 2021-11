Covid, in Lombardia 506 casi. Stabili le terapie intensive

È alta l’attenzione ai numeri del contagio. Le cifre delle prossime settimane saranno determinanti per indicare eventuali misure in vista delle festività natalizie.

Nel Comasco, stando ai dati di oggi, la situazione sembra sempre sotto controllo con 15 nuovi positivi registrati. Bisogna però tener conto del minor numero dei tamponi effettuati nel weekend. All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, secondo il report di oggi, ci sono 29 ricoverati, più 5 persone in attesa al pronto soccorso. Di queste, 3 al Sant’Anna e 2 all’ospedale di Menaggio. Il bilancio totale dei contagi sul Lario è di 3.210, i decessi sono 2.308 (lo scorso giovedì 11 novembre erano 2.305).

In Lombardia

A fronte di 36.806 tamponi effettuati oggi, i nuovi casi positivi in regione Lombardia sono stati 506 (1,3% il tasso). Resta stabile la situazione in terapia intensiva dove ci sono 50 ricoverati, lo stesso numero di ieri. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono invece in crescita per un totale di 460 (+19). Sono 3 le persone decedute oggi in regione Lombardia. Le vittime totali salgono così a 34.243.

In Canton Ticino

Sono 133 i positivi al Coronavirus nel weekend in Canton Ticino comunicati dal bollettino sui contagi dell’Ufficio del medico cantonale. Non si registrano nuove vittime. Nelle strutture ospedaliere ticinesi sono 24 le persone attualmente ricoverate e cinque si trovano nei reparti di terapia intensiva.

Sul fronte della campagna vaccinale il 68,3% della popolazione, 239.646 persone, risultano in regola con le dose di vaccino anti-Covid. Sono invece 481.103 in tutto le dosi somministrate.