Covid, in Lombardia 510 nuovi casi. Stabile la situazione sul Lario

Cresce leggermente il tasso di positività in Lombardia, regione che è al quarto posto per numero di positivi dopo Campania, Lazio e Veneto. Il tutto in un quadro nazionale definito dal bollettino di oggi dell’Istituto superiore di sanità “in rapido e generalizzato aumento rispetto alla settimana precedente e appena al di sotto della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti”.

Oggi, a fronte di 97.538 tamponi effettuati, i positivi in Lombardia sono stati 510 con un tasso allo 0,5% (era 0,4% ieri). Nelle terapie intensive lombarde ci sono 46 pazienti, uno in più rispetto a ieri. Sono 297 i ricoverati nei reparti Covid ordinari, 3 in meno rispetto alla rilevazione di ieri. Purtroppo si aggiungono altri 4 decessi per Covid, per un totale di 34.152 vittime in tutta la regione dall’inizio della pandemia.

Nel Comasco la situazione resta sotto controllo, con 17 nuovi casi e 10 ricoverati all’ospedale Sant’Anna, un numero di pazienti che si mantiene stabile da diversi giorni. Una stabilità confermata anche dal report settimanale di Ats Insubria. Il tasso di positività nel Comasco resta allo 0,7%, si abbassa l’incidenza che si attesta a quasi 14 casi ogni 100mila abitanti (mentre era a 18 sette giorni fa). L’unico dato che ha suscitato attenzione è quello delle quarantene nelle scuole della provincia di Como. Le classi in quarantena sono passate da 6 a 17, per un totale di 300, tra alunni e operatori in isolamento.

In Canton Ticino sono 31 i nuovi casi positivi al coronavirus comunicati oggi dall’Ufficio del medico cantonale. L’ultimo aggiornamento registra 8 pazienti ricoverati in reparto e 2 in terapia intensiva. Non sono stati segnalati decessi, il bilancio delle vittime nel cantone svizzero di lingua italiana si attesta ancora oggi a 1.007 decessi complessivi dall’inizio della pandemia.