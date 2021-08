Covid, in Lombardia 540 nuovi casi

Sono 540 i nuovi contagi registrati oggi in Lombardia su un totale di 43.598 tamponi, con un tasso di positività all’1,2%. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute registra un tasso in leggera discesa rispetto a ieri quando si attestava all’1.6%.

Gli ospedali lombardi contano complessivamente 331 pazienti Covid, due in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati nelle rianimazioni Lombarde sono in totale 42, due in meno rispetto a ieri.

Il dato dei decessi è sempre alto: oggi sono stati 8. In totale le morti in Lombardia dall’inizio della pandemia ammontano alla spaventosa cifra di 33.909. Dei 540 nuovi positivi, come sempre la maggior parte, 163, sono stati individuati nell’area metropolitana di Milano. Nella provincia di Como i contagiati sono stati 19. Il parametro dei positivi calcolati settimanalmente ogni centomila abitanti, indica per la provincia di Como la cifra di 34,5 contro i precedenti 31. Negli ospedali di Asst lariana ci sono attualmente 12 ricoverati. Sul Lario complessivamente si contano 61.524 contagi dall’inizio della pandemia e 2.298 decessi.

In Canton Ticino

Il dato del Canton Ticino, aggiornato a venerdì 27 agosto, vede un incremento dei contagi. Sono 48 le nuove persone positive, con un totale di 41 pazienti ricoverati. Sono 4 i pazienti che necessitano di cure intensive.