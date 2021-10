Covid, in Lombardia 570 nuovi positivi

A fronte di 129.733 tamponi effettuati, sono 570 i positivi registrati oggi in Lombardia con un tasso dello 0,4%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-12) dove ci sono, rispettivamente, 45 e 300 pazienti. Sono stati 3 i decessi per un totale di 34.148 vittime dall’inizio della pandemia.

In Canton Ticino, secondo il bollettino delle ultime 72 ore, sono 25 i nuovi casi di positività con 8 pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari e 2 sottoposti a cure intensive.