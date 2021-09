Covid, in Lombardia 577 nuovi casi. Un’altra vittima nel Comasco: sono 2.300 in totale

Sono 557 i nuovi casi registrati oggi Lombardia secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. In provincia di Como leggera risalita dei positivi: sono 35, ovvero 9 in più di ieri. Purtroppo c’è da segnalare un decesso in provincia di Como, che porta il totale delle vittime sul Lario a 2.300.

Nelle terapie intensive lombarde ci sono 6 pazienti in più per un totale di 57. Nessun nuovo ricovero nei reparti ordinari dove attualmente ci sono 352 persone in cura. Cresce il numero dei cittadini lombardi in isolamento domiciliare sono 10.820 (+209 rispetto a ieri). Questi i contagi per provincia: Milano 177, Brescia 60, Varese 73, Monza e Brianza 52, Como 35, Bergamo 35, Pavia 39, Mantova 27, Cremona 7, Lecco 10, Lodi 14 e Sondrio 9.