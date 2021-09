Covid, in Lombardia 628 nuovi casi. Il tasso risale all’1,2%

Sale leggermente il tasso di positività in Lombardia. Dopo essere stato sotto l’uno ieri, oggi fa un balzo all’1,2%. A fronte di 50.690 tamponi effettuati, sono 628 i nuovi positivi, il numero nel Comasco rimane costante di poco sopra la ventina.

Nelle terapie intensive lombarde ci sono 59 ricoverati (-1 rispetto all’ultima rilevazione), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 435 (solo 1 in meno rispetto a ieri). Ancora 6 i decessi, come ieri, per un totale di 33.968 vittime dall’inizio della pandemia. Nella provincia di Como sono 61.933 i contagiati complessivi e 2.301 i decessi.

Costante il numero giornalieri di nuovi casi in Canton Ticino: oggi erano 33, stabile il dato dei ricoveri ospedalieri: 20 pazienti in reparto Covid e 9 in cure intensive. Non ci sono stati decessi.