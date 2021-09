Covid, in Lombardia 656 nuovi casi

Per il terzo giorno consecutivo il tasso di positività in Lombardia è fermo all’1,3%. Oggi, a fronte di 47.930 tamponi effettuati, sono 656 i nuovi positivi registrati. Colpisce il numero dei contagi nella vicina provincia di Varese: ben 107, un numero che si avvicina a quelli del capoluogo lombardo.

Nel Comasco si registra un calo, i nuovi positivi di oggi portano il totale dei contagiati a 61.676. All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia si contano 16 ricoveri nel reparto Covid non intensivo, un numero stabile da diverse settimane.

Purtroppo salgono invece i ricoveri nei reparti intensivi lombardi dove ci sono 4 persone in più per un totale di 50 malati. Diminuiscono invece i ricoverati nei reparti ordinari (-11, per un totale di 348). Altre 4 croci si aggiungono al triste bollettino dei decessi che in Lombardia hanno raggiunto oggi il totale complessivo di 33.927.

Scendono i contagi in Ticino: oggi se ne sono registrati 34 (ieri erano 67). Stabili i ricoveri con 31 pazienti ospedalizzati, 7 sono in cure intensive.