Covid, in Lombardia 663 nuovi casi

Il bollettino quotidiano di Regione Lombardia ha registrato oggi 663 casi a fronte di 51.315 tamponi per un tasso di positività all’1,2%. Ci sono 3 nuovi pazienti in terapia intensiva (58 in totale) e 395 nei reparti Covid (+9). I decessi sono stati 2, per un totale di 33.945 vittime dall’inizio della pandemia. Il totale dei contagiati sul Lario è di 61.826, quello dei decessi 2.300.