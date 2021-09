Covid, in regione 510 nuovi casi. Nel Comasco sono 18

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive e cala anche il tasso di positività che passa dall’1,3% di lunedì’ all’0,8% di oggi.

I nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia sono stati 510, a fronte di 58.238 tamponi effettuati. Diciannove i casi in provincia di Como, erano 5 quelli segnalati lunedì. Incremento legato però al numero inferiore di tamponi eseguiti nel fine settimana (erano stati 12863). Nel territorio comasco la cifra dei decessi da inizio pandemia è a quota 2300. Inoltre sempre in relazione alla provincia di Como , da segnalare che, all’ospedale Sant’Anna, secondo il bollettino di oggi ci sono 21 pazienti ricoverati, uno in più rispetto a lunedì. Inoltre segnalati anche un paziente al pronto soccorso di Como e uno all’ospedale di Cantù.

A livello regionale diminuiscono leggermente i ricoveri in terapia intensiva che sono 54 (due meno di ieri) mentre crescono negli altri reparti dove sono 384 con un aumento di nove pazienti. Un decesso nelle passate 24 ore porta il totale da inizio pandemia a 33.937.