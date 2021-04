Covid, nel Comasco 213 nuovi casi e 7 vittime

La tendenza in Lombardia e nel Paese sembra essere quella di un miglioramento degli indicatori di contagio. Un fattore che cambierà colore alla regione, nella speranza di aver superato il picco della terza ondata.

Oggi però, in Lombardia e nel Comasco, si è vista una nuova risalita del numero di casi. Ne sono stati certificati 213 nella provincia di Como per un totale di 54.135 dall’inizio della pandemia. In pratica il 9% dei residenti in provincia di Como ha avuto il Covid. Purtroppo ci sono stati altri sette morti per un totale di 2.062 vittime di coronavirus dall’inizio della pandemia.

Non cala ancora il numero dei ricoveri. Attualmente, ci sono 341 pazienti in cura negli ospedali di Asst Lariana. Al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia sono 239 di cui 18 in Rianimazione. Questa mattina c’erano 13 pazienti in attesa al Pronto Soccorso Covid. All’ospedale di Cantù ci sono 55 ricoverati, di cui 6 in Rianimazione. Erano 11 le persone in attesa in Pronto soccorso. All’ospedale di Mariano ci sono 23 ricoverati.

La situazione in Lombardia

A fronte di 56.476 tamponi effettuati (di cui 39.300 molecolari e 17.176 antigenici) i nuovi casi positivi sono, secondo il bollettino di oggi, 3.289. Risale il tasso di positività che è 5,8% (ieri era 4,6% con un numero di tamponi di poco inferiore).

I guariti/dimessi raggiungono il totale complessivo di 648.463 (+3.613), di cui 5.503 dimessi e 642.960 guariti. Cala il numero dei ricoveri in terapia intensiva: 828 (-2), così come quello delle persone in cura nei reparti Covid non intensivi: sono 249 in meno per un totale di 6.252. Purtroppo è sempre alto il numero dei decessi che oggi sono stati 92, per un totale complessivo di 31.595 vittime di Covid dall’inizio della pandemia.

In Canton Ticino

Oltreconfine è stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva (15 persone), i pazienti ricoverati per Covid sono 91. Oggi sono stati accertati 78 nuovi casi di positività. Secondo il dato del 5 aprile, sul totale dei test effettuati (453), la percentuale dei positivi è del 7%.