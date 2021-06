Covid nel Comasco, 25 casi e un decesso

Con un numero maggiore di tamponi il bollettino Covid di oggi conferma la netta discesa dei contagi che è ai minimi storici in tutta la Lombardia. Se si esclude Milano, in ciascuna delle province si registrano casi nell’ordine delle decine. In provincia di Como sono solo 25 i nuovi positivi rilevati. Oggi c’è stato purtroppo ancora un decesso per un totale di 2.282 vittime dall’inizio della pandemia. I contagi complessivi sul Lario sono invece 59.853. La rilevazione dunque, anche sul Lario, volge decisamente verso una fotografia da zona bianca. I dati settimanali forniti da Ats hanno registrato nella settimana dal 28 maggio al 3 giugno un incidenza di 31,53 casi ogni 100mila abitanti (la soglia per la zona bianca è 50).

I numeri in regione

A fronte di 35.272 tamponi effettuati, sono 417 i nuovi positivi (1,1%). I guariti/dimessi sono 381. L’incidenza per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni scende a 29.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-10) e nei reparti (-3). I guariti/dimessi raggiungono un totale complessivo di 781.589 (+381), di cui 2.170 dimessi e 779.419 guariti. In terapia intensiva restano ancora 183 pazienti, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 939. Oggi ci sono stati 6 decessi per un totale, in Lombardia, di 33.643 vittime.