Covid, nel Comasco 5 casi e nessun decesso

Cinque nuovi positivi e nessun decesso in provincia di Como. Così dice il bollettino Covid di oggi che si aggiunge all’altra bella notizia della chiusura del reparto di terapia intensiva Covid dell’ospedale Sant’Anna. L’unico di Asst lariana ad avere in cura pazienti gravi.

In Regione Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). A fronte di 33.328 tamponi effettuati, sono 134 i nuovi positivi registrati (0,4%). Nelle terapie intensive lombarde ci sono 63 pazienti, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 298.

Oggi ci sono stati 2 decessi in Lombardia, per un totale di 33.767 vittime dall’inizio della pandemia. Milano è la provincia con più casi (62). Nessun positivo a Lecco e Sondrio.