Covid nel Comasco: per il terzo giorno consecutivo non vengono segnalati contagi

Mentre in Italia (soprattutto in Friuli Venezia Giulia, ma anche a Milano, Roma e Torino) la curva del contagio in questi ultimi giorni è tornata a salire, e mentre anche in Lombardia i numeri (seppur di poco) crescono, la provincia di Como ha fatto registrare oggi il terzo giorno consecutivo senza un solo contagio segnalato. Difficile capire se questo “vuoto” improvviso, iniziato giovedì, si inserisca in mancate comunicazioni di positività che potrebbero giungere tutte insieme nelle prossime ore, ma per il momento questo è un dato senza dubbio positivo che segnaliamo. Se calcoliamo l’andamento su base settimanale il calo rimane, anche se ovviamente più limitato. Fermi in provincia di Como – anche questi da un bel po’ di tempo – i decessi, e pure le chiamate al 118 per problemi respiratori (il primo segnale dell’andamento della pandemia sul territorio) sono stabili attorno ad una media di 51 al giorno, almeno nell’ultima settimana (il 22 ottobre, ultimo dato disponibile, sono state 54).

Insomma, almeno sul Lario – per il momento – la crescita che si sta registrando da altre parti della Penisola (30 province hanno aumenti superiori al 40% rispetto alla settimana precedente) non è ancora arrivata e il quadro rimane di sostanziale calma. Passando ai dati sulla Lombardia, ci soffermiamo in avvio su quello degli ospedali che rimangono abbondantemente sotto la soglia critica. Nelle terapie intensive i ricoverati sono calati di due unità (scendendo a 49) mentre in tutti gli altri reparti Covid sono aumentati di sette letti occupati (281 il complessivo in Regione).

Rimane sempre molto alto, da quando c’è stata l’introduzione del green pass, il numero dei tamponi giornalieri fatti in grande maggioranza da chi non è vaccinato. Ieri sono stati 103.224 e i positivi sono stati 390, con un lieve aumento della percentuale di positivi che è salita dallo 0,3% allo 0,4%.