Covid, risalgono contagi 329 più di ieri

(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Torna a salire il dato giornaliero dei contagi da coronavirus, con un incremento di 329 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 210. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 242, pari al 73,5% dell’aumento odierno. Il numero dei casi totali è arrivato a 237.828. Aumento zero in Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e nella provincia autonoma di Bolzano. Le vittime registrate oggi sono 43, in aumento rispetto alle 34 di ieri, per cui il totale delle morti sale a 34.448. E sono 179.455 i guariti e i dimessi, con un incremento di 929 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato pari a 1.516. I malati sono 23.925, 644 meno di ieri, quando il calo dei cosiddetti attualmente positivi era stato di 1.340. In terapia intensiva ci sono 163 ricoverati, 14 meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 3.113 (meno 188), e quelli in isolamento domiciliare scendono a 20.649 (meno 442).