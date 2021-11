Covid, sale il contagio in regione. Stabili le terapie intensive

Il bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute conferma il trend settimanale di risalita dei contagi.

A fronte di 105.766 tamponi effettuati, sono 745 i nuovi positivi in Lombardia (erano 682 ieri) con il tasso di positività allo 0,7%.

Nel Comasco si passa dai 27 casi di ieri ai 45 di oggi. Varese passa da 62 a quasi cento casi. Nel Comasco il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia segna la cifra di 62.755. C’è purtroppo da registrare anche il decesso di un malato della provincia di Como, dopo settimane in cui non c’erano state vittime. Il totale di queste ultime dall’inizio della pandemia è 2.304.

Tornando in Lombardia, per quanto riguarda le ospedalizzazioni non c’è allarme, anche se aumentano i pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari. Nelle terapie intensive il dato è stabile a 49 pazienti.

I ricoverati nei reparti non intensivi crescono di 13 unità e arrivano a 330 totali. Aumentano ancora i decessi che purtroppo oggi sono stati 15 in tutta la regione. Il totale complessivo segna 34.187 vittime.

Sale leggermente la curva anche in Canton Ticino: oggi si sono contati 65 nuovi positivi. Sono 8 i pazienti ricoverati, 2 quelli sottoposti a cure intensive. Non ci sono stati decessi.