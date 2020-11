Covid: sicurezza Rsa, hotel e strutture dedicate

(ANSA) – TORINO, 11 NOV – Hotel covid e strutture dedicate per la sicurezza delle Rsa. Su proposta degli assessori al Welfare e alla Sanità, Chiara Caucino e Luigi Genesio Icardi, la giunta della Regione Piemonte ha approvato l’aggiornamento delle linee guida per individuare strutture alberghiere, extra-alberghiere, socio-sanitarie, che possano accogliere in modo dedicato pazienti asintomatici e paucisintomatici colpiti dal virus. Avviato anche il piano di screening per le Rsa e residenze anziani del territorio, che fino a marzo 2021 prevede in tutto 700.000 tamponi rapidi per un monitoraggio ogni 15 giorni di tutte le strutture. Nelle prossime ore partirà il secondo invio di test rapidi indirizzato alle oltre 700 Rsa ed RA del territorio. "La delibera approvata oggi – sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio, con gli assessori Caucino e Icardi – è frutto di un lungo percorso di monitoraggio che in questi mesi la Regione Piemonte con la Direzione Sanità e Welfare ha svolto coinvolgendo la gran parte delle 800 strutture presenti sul territorio. Lavoro che, attraverso l’Osservatorio permanente sulle Rsa e le cabine di regia provinciali, ha consentito di osservare e controllare con grande attenzione la situazione, pur in un contesto oggettivamente complesso. La sicurezza degli ospiti e dei dipendenti di tutte le nostre strutture è una assoluta priorità". fase 1 della pandemia. (ANSA).