Covid, solo 22 casi sul Lario, ma ci sono 2 decessi

Il bollettino quotidiano sulla diffusione del contagio ha registrato oggi solo 22 nuovi positivi in provincia di Como. Un dato in linea con quello settimanale che ha visto una riduzione di casi sul Lario. Purtroppo però ci sono da segnalare due decessi che portano a 2.295 il numero delle vittime in provincia di Como. Con quelli di oggi, i contagiati sul Lario superano i 61mila (61.010, per la precisione). La situazione negli ospedali di Asst Lariana rimane tranquilla. Ci sono 14 ricoverati al Sant’Anna più 2 pazienti in attesa al pronto soccorso. Una persona era in attesa questa mattina anche al pronto soccorso dell’ospedale di Cantù.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia, a fronte di 39.611 tamponi effettuati, sono 525 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore (il tasso è 1,3%). I ricoverati nei reparti ordinari sono 283 (+8 rispetto a ieri). In terapia intensiva ci sono 35 pazienti, 2 in meno rispetto a ieri. Ci sono stati 4 decessi (di cui due nel Comasco) che portano il totale complessivo della Lombardia a 33.843 vittime.