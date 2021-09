Covid: stabile il tasso di positività, salgono i casi nel Comasco

È un inizio di settembre che vede stabile il tasso di positività in Lombardia, anche se purtroppo salgono i decessi per Covid che oggi, in regione, sono stati 6. Salgono i casi in provincia di Como: + 22 rispetto alla rilevazione di ieri. I 45 nuovi casi portano il totale sul Lario a 61.638.

A fronte di 50.244 tamponi effettuati, sono 688 i nuovi positivi con un tasso di infezione al 1,3% come ieri.

Nelle terapie intensive lombarde si registra un caso in più per un totale di 46 pazienti che sono in condizioni più serie. Nei reparti Covid ordinari ci sono 359 persone, 6 in più rispetto all’ultima rilevazione.

Come si diceva la conta delle vittime non diminuisce e i decessi in Lombardia, dall’inizio della pandemia, raggiungono un totale complessivo di 33.923.

In Canton Ticino ieri si sono registrati 67 nuovi positivi. Ci sono 32 pazienti ricoverati, 8 in cure intensive.