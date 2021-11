Covid, sul Lario superati i 63mila casi

La quarta ondata preoccupa anche l’Italia e resta alta l’allerta anche in Lombardia dove per ora le terapie intensive non hanno subito grossi contraccolpi.

Nel Comasco viene superata la soglia dei 63mila casi dall’inizio del conteggio dei positivi. Con i 79 di oggi si arriva a 63.061 contagiati dall’inizio della pandemia. C’è anche un nuovo decesso registrato oggi in provincia di Como che porta il totale delle vittime sul Lario a 2.305.

Secondo il bollettino Covid di oggi, in Lombardia si è superata la soglia dei mille casi, 1.066 per la precisione. A fronte di 130.809 tamponi effettuati, scende leggermente il tasso di positività che passa dall’1% di ieri allo 0,8% di oggi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva che hanno registrato tre nuovi ingressi arrivando a 45 pazienti. Nei reparti ordinari i malati sono 409, sette in più di ieri. Sono sei i decessi in regione causati dal virus che portano a 34.216 le vittime dall’inizio della pandemia.

In Canton Ticino

Sono 57 le persone positive registrate oggi (erano 68 ieri), con 17 pazienti ricoverati (due in più rispetto a ieri) e 3 sottoposti a cure intensive. Non si sono registrati decessi. Il totale delle vittime da pandemia oltreconfine è di 1.007.