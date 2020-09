Covid, un solo nuovo positivo sul Lario. Il virus non risparmia le scuole comasche

Numeri rassicuranti per la provincia di Como oggi sul fronte della pandemia di Coronavirus, con un solo nuovo caso accertato. Questo a fronte anche di un basso numero di tamponi processati in regione, meno di 8mila, come abitualmente accade dopo il fine settimana, che ha portato a 119 nuovi casi in Lombardia. Stabile il numero dei pazienti nelle terapie intensive, mentre sono due le persone che hanno perso la vita in regione.

Il virus però continua a circolare, anche tra gli asintomatici e pure all’interno delle scuole. Nella giornata di oggi sono stati segnalati, solo in città, tre casi sospetti, che hanno già portato alla messa in “quarantena” di altrettante classi della scuola primaria. Per tutti gli studenti che hanno avuto contatti con i possibili soggetti positivi viene attivata la didattica a distanza, con rientro in classe solo dopo il tampone.

