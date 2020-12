Covid: Veneto, 3.337 nuovi positivi e 52 morti

(ANSA) – VENEZIA, 27 DIC – Non accenna a fermarsi il dato dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 il bollettino della Regione registra 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 le morti complessive); il totale dei ricoverati positivi lievita di 37 pazienti e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5. (ANSA).