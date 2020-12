Covid: Zaia, vogliamo campionare popolazione

(ANSA) – VENEZIA, 07 DIC – Vogliamo campionare la popolazione del Veneto per capire come il virus si è stratificato". Lo annuncia il presidente Luca Zaia, spiegando che lo studio toccherà tutta la regione. "Trovo strano – aggiunge – che il campionamento non si sia imposto nella sanità pubblica". Il governatore ha poi riferito che in Veneto attualmente sono occupati negli ospedali 572 posti in terapia intensiva, tra malati Covid e non; sono 50 in più rispetto a marzo, ma il potenziale della regione – spiega — "è di mille terapie intensive". (ANSA).