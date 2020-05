Covid,in Campania 2 vittime e 27 guariti

(ANSA) – NAPOLI, 4 MAG – Due nuove vittime e 27 persone guarite, ieri, in Campania: sono i dati dell’emergenza Covid, aggiornati alla mezzanotte scorsa, resi noti dall’Unità di crisi regionale. I positivi sono in tutto 4.498 su 90.543 tamponi eseguiti. Il totale dei deceduti sale a 366, quello dei guariti a 1.421. Ecco il riparto per provincia dei contagi. Napoli 2.473 (di cui 933 in città e 1540 nell’hinterland); Salerno: 662; Avellino: 469; Caserta: 424; Benevento: 186. Altri in fase di verifica Asl: 284.