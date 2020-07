Covid:Lombardia;3/o giorno senza decessi

(ANSA) – MILANO, 26 LUG – Per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi per il coronavirus in Lombardia. Restano quindi 16.801 i morti in regione dall’inizio della pandemia. Con 8057 tamponi effettuati, ci sono 74 nuovi casi positivi di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologici. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (13), calano quelli negli altri reparti (-9, 139). "Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo", ha commentato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. (ANSA).