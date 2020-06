Covid:Toscana, +12 positivi e zero morti

(ANSA) – FIRENZE, 27 GIU – Ventiquattro ore con ‘zero decessi’ tra i pazienti di Coronavirus in Toscana dove si registra un lieve rialzo dei positivi (+12, distribuiti nella regione) ma anche altre guarigioni, otto. Così l’ultimo report della Regione. Il numero dei morti resta fermo a 1.103, invece i casi totali di positivi salgono a 10.238. I guariti raggiungono quota 8.817 (295 clinici, tutti gli altri , 8.522, virali) e gli attualmente positivi sono oggi 318 (+1,3% rispetto a ieri). Di questi, 298 sono in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano privi di sintomi (+11 rispetto a ieri, +3,8%). Mentre 20 sono i ricoverati in ospedale (-7 su ieri) tra i quali 6 in terapia intensiva. È il punto più basso raggiunto dal 4 marzo per i ricoveri totali. Ci sono inoltre 2.275 persone isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.