Crisanti, su contagi 0 strumentalizzato

(ANSA) – PADOVA, 23 MAG – "L’Azienda Zero ha emesso un comunicato sui contagi 0 in Veneto, sono intervenuto e il mio commento è stato strumentalizzato": così Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Virologia di Padova. "Ho solo detto che era la prima volta dopo 100 giorni – dice -. E’ chiaro che il dato non è stabile, non sono uno sconsiderato, non capisco le ragioni delle polemiche e perché vengono dati meriti a persone che non ne hanno".