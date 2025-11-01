Da MD sono tutti impazziti: stanno svendendo l’elettrodomestico preferito delle casalinghe | Te lo porti a casa con pochi euro

La nota catena di supermercati MD ha ideato un volantino che si basa su di una nuova ed incredibile offerta sull’elettrodomestico dei sogni.

Fare la spesa in Italia ha oggi un costo notevole. Anche solo comprare i beni di prima necessità è un lusso per molti. Per questo motivo sono tutti sempre alla costante ricerca delle offerte e spesso queste si cercano nei discount.

Questi sono spesso dei supermercati che presentano prodotti di qualità ad un prezzo inferiore, rispetto a quello che viene applicato dalla rinomata concorrenza. Tra questi troviamo anche MD, senza dubbio uno dei più amati dai consumatori.

La nota catena offre ogni giorno nuove offerte a chi si reca in una sede per fare la spesa. Offerte che in passato coinvolgevano solo i beni alimenti, ma che adesso vanno a toccare anche altri aspetti della quotidianità. Per esempio, oggi ci sono offerte anche sugli elettrodomestici.

Correte da MD

Non solo pane, pasta, biscotti, carne e pesce. Le offerte che si trovano sui volantini promossi da MD sono sempre tante e toccano vari campi. Dall’alimentazione appunto, a tutto quello che serve per fare sport oppure per il tempo libero, ma non solo. Da tempo la nota catena mette a disposizione di tutti anche alcune offerte che riguardano gli elettrodomestici, utilissimi in casa.

Dai piccoli elettrodomestici, come bollitori o frullatori, fino a quelli più grandi e che servono per le faccende domestiche, come la lavatrice o la lavastoviglie. Infine, sono sempre a disposizione anche offerte per gli elettrodomestici della cucina come il frigo, ma anche forni, da quello classico al microonde. Proprio questo elettrodomestico è adesso il protagonista di una incredibile offerta, di cui tutti dovrebbero approfittare.

MD e l’offerta imbattibile

In bella mostra sul nuovo volantino del supermercato MD troviamo proprio il forno a microonde, marchio DAYA. Questo elettrodomestico, utile per preparare dolci o pasta sfiziosa, è dotato di cinque programmi diversi, una funzione di scongelamento, luce interna ed un piatto girevole. La cosa interessante è senza dubbio il prezzo in quanto il forno in questione è disponibile ad un costo di 39,90€. Un prezzo imbattibile.

Come recita il volantino, questo forno resterà a disposizione dei clienti per ancora pochissimi giorni, fino al 2 novembre. Il consiglio è quindi quello di recarvi immediatamente nella sede più vicina per controllare l’eventuale disponibilità e magari acquistarne uno. Vi conviene sbrigarvi però perché a quanto pare sta già andando a ruba.