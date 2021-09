Dagli archivi del Tribunale a Palazzo Pitti. Finisce a Firenze un’opera sequestrata nel 2013

Era l’11 marzo del 2013 quando a Drezzo, passando dal valico di Pedrinate, nelle mani della guardia di finanza rimase un grande dipinto olio su tela che stava per essere introdotto in Svizzera senza documentazione. L’opera – acquistata all’asta da un toscano di 54 anni – era priva di ogni tipo di documentazione che ne autorizzasse l’espatrio. Una successiva perizia affidata alla Soprintendenza di Milano competente anche sul territorio comasco, definì il dipinto «un’opera di indubbio interesse storico e tale da non poter uscire dal territorio della Repubblica senza autorizzazione».

Da allora il grande dipinto (datato 1618, “Ritratto di Francesco dell’Antella”, olio su tela di autore anonimo su cui «una più prolungata ricerca potrebbe fornire informazioni utili sull’identificazione dell’autore») era custodita negli archivi dell’ufficio corpi di reato del Tribunale di Como.

L’epilogo della insolita storia è avvenuto in queste ore: da Firenze è arrivata una storica dell’arte della Galleria degli Uffizi che ha visionato il dipinto e, con l’aiuto di una società specializzata per il trasporto delle opere d’arte, ne ha curato il trasferimento fino alla Toscana. La nuova casa del “Ritratto di Francesco dell’Antella”, olio su tela del 1618, sarà dunque la Galleria Palatina a Palazzo Pitti.

