De Luca, la prossima settimana Capri sarà Covid free

(ANSA) – NAPOLI, 30 APR – "La prossima settimana Capri sarà isola Covid e faremo una campagna di promozione mondiale". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. "La settimana successiva lo sarà Ischia – ha aggiunti – e poi daremo priorità alle categorie turistiche delle altre zone come il Cilento e la Costiera Sorrentina". Sui vaccini De Luca torna a denunciare il "furto" di dosi nei confronti della Campania, penalizzata di 211mila dosi finora; e poi il "sottofurto" della minore consegna in regione di fiale Pfizer e Moderna. Il tutto, ironizza, "mentre si vede una tuta mimetica su un paio di anfibi vagare per l’Italia". "Avessimo avuto le dosi che ci spettavano – ha aggiunto – avremmo completato tutto, ma già così oggi siamo all’avanguardia". (ANSA).