De Siervo, da Consiglio Lega A solidarietà su audio ‘rubato’

(ANSA) – MILANO, 16 DIC – "Oggi il Consiglio si è schierato unanimemente manifestandomi piena solidarietà. Loro sapevano cosa stavo dicendo, il messaggio non può essere fuorviato". Lo ha detto l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, riferendosi all’audio ‘rubato’ della riunione del 23 settembre, in cui lui parlava dei cori razzisti da non trasmettere in diretta tv. "Con 15 secondi buttati lì si è cercato di fare accadere il contrario – ha chiarito De Siervo al termine del Consiglio di Lega, che precede l’assemblea -. Le regole Uefa, Fifa, della Premier, della Liga e anche della Lega dicono di evitare di mostrare immagini di qualsiasi attività contraria al rispetto dell’essere umano, per razza, religione, politica, di violenza e lesive dell’immagine della Serie A. Noi chiedevamo il rispetto delle regole". (ANSA).