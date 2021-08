Debora Serracchiani domani mattina a Laglio e Como

Ha presieduto per cinque anni il Friuli-Venezia Giulia, regione che nella sua storia ha spesso pagato un prezzo alto per catastrofi naturali, e domani mattina, sabato 28 agosto, Debora Serracchiani sarà sul Lario, un altro territorio ferito, per parlare con i sindaci colpiti dall’alluvione. La capogruppo del Pd alla Camera, già parlamentare europea, vicesegretaria del partito e dal 2019 vicepresidente, carica che condivide con Anna Ascani, oggi era nel Lecchese, a Barzago, per la festa del Pd. Domani mattina è attesa dal sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, in Comune. Con il primo cittadino del “paese di George Clooney” che ha pagato un prezzo molto alto a causa del dissesto idrogeologico di fine luglio e inizio agosto, anche i colleghi di Cernobbio, Matteo Monti, Blevio, Alberto Trabucchi, e altri amministratori locali. L’incontro è previsto alle 9.30. Alle 11.30 l’avvocato Serracchiani si sposterà a Como per un secondo incontro alla Cooperativa di Albate. Un breve punto con la stampa e poi il confronto con gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Democratico. Tra gli altri, ad accompagnare Debora Serracchiani il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo.