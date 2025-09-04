Di cosa è morto Giorgio Armani, il re della moda italiana

Purtroppo la notizia è di quelle che non volevamo mai sentire. Morto Giorgio Armani, aveva 91 anni.

Giorgio Armani non è più tra noi. A 91 anni Re Giorgio abdica e cede la corona che si era guadagnato grazie a decenni sempre al top nella moda italiana e mondiale.

Mente geniale, icona del made in Italy, stilista formidabile riconosciuto in tutto il mondo. Nato a Piacenza nel 1934, la sua famiglia è una delle tante, come spesso succede ai geni che emergono in situazioni non agiate per senso di rivalsa.

Il padre, ex calciatore, lavoratore come impiegato del Fascio. La madre, casalinga ed insegnante in una colonia fascista. Insieme hanno dato alla luce a Giorgio Armani, intramontabile leggenda del nostro lifestyle.

Ora Giorgio non c’è più, stroncato dalle complicazioni dell’infezione polmonare che poco prima del suo 91esimo compleanno lo avevano costretto a giorni interminabili di ospedale e poi ad una difficile convalescenza. Poco fa l’annuncio.