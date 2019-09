Diesel fino all’Euro 3. Scattano i divieti a Como e a Cantù

Scattano da domani a Como e a Cantù e in tutti i comuni lombardi inseriti dalla Regione nella Fascia 1 e 2 (solo per quelli con oltre 30mila abitanti) le limitazioni alla circolazione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30. Lo stop riguarda, per tutto l’anno, i diesel fino all’omologazione Euro 3 e i mezzi Euro 0 a benzina. Sono esclusi i mezzi del trasporto pubblico. Divieto anche per le moto e i ciclomotori a due tempi classe Euro 0. I cittadini proprietari di auto benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2 e 3 potranno installare una scatola nera (black-box), che consentirà di monitorare le percorrenze, tenendo conto dell’uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato. Le limitazioni alla circolazione non scatteranno più in funzione dell’orario e del giorno settimanale, ma solo a seguito dell’esaurimento del chilometraggio permesso a ciascuna tipologia di veicolo. Per aderire al servizio, il proprietario del veicolo deve accedere online alla piattaforma regionale movein.regione.lombardia.it utilizzando uno dei sistemi di autenticazione previsti: “Spid” o “Cns”.