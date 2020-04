Provincia di Como, dimezzati i tamponi, ma non i contagi (+91)

Non ci sono belle sorprese pasquali per la provincia di Como, così come per tutta la Lombardia, sul fronte dei nuovi contagi da Coronavirus.

Nonostante un numero di tamponi dimezzato rispetto agli ultimi giorni (5.260 contro i quasi 10mila), ci sono altri 1.262 positivi su scala regionale nel bilancio del lunedì dell’Angelo. I casi complessivi ora sono 60.314.

A Como si conferma un trend di crescita di quasi un centinaio di positivi al Covid-19 al giorno. Superata quota 2mila casi (2.051) con i 99 del bilancio di Pasqua e i 91 di Pasquetta. Ovvero il terzo e quarto dato più alto dal 25 febbraio scorso.





È vero, l’Istituto superiore della Sanità ha insegnato che sono altri indicatori da tenere in considerazione per valutare un’eventuale ripresa. I pazienti in terapia intensiva scendono, -33 in un giorno (1.243 totali). Ma sono tornati a crescere i ricoverati 12.028 (+59). I nuovi morti su scala regionale sono stati 280, per un totale di 10.901. In provincia di Como dall’inizio dell’emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19 sono 290 i deceduti.



Una crescita che è sensibilmente rallentata, ma non si vuole arrestare. Sono ancora gli anziani a pagare il prezzo più alto. Ormai da settimane l’età media dei decessi si è attestata a circa 78 anni. Gli ultimi decessi non si discostano da questo drammatico trend.