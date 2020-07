Disagi A14: ripristino da domani due corsie sud Marche

(ANSA) – ANCONA, 20 LUG – Da domani mattina, nel tratto A14 tra le province di Fermo e Ascoli Piceno sarà "pienamente ripristinata la viabilità su due corsie, in direzione Bologna e in direzione Bari". Lo fa sapere Autostrade per l’Italia: venerdì erano partite le attività di ripristino in corrispondenza dei viadotti dopo che l’autorità giudiziaria di Avellino aveva accolto la richiesta di Aspi di modificare l’assetto dei cantieri visti i volumi di traffico previsti sulla dorsale adriatica nei mesi estivi. Nel tratto abruzzese A14 "sono stati completati gli interventi sul viadotto Ss150 Vomano, in entrambe le direzioni, ed è in programma per questa notte il completamento dell’attività di riconfigurazione delle due corsie sul viadotto Vallelunga Sud e Nord. Entro il 31 luglio l’assetto dei cantieri sarà modificato e riportato a due corsie sui restanti viadotti": una task force di tecnici opererà solo in orario notturno, caratterizzato da bassi flussi di traffico, coordinati dalla Direzione di Tronco di Pescara di Aspi". (ANSA).