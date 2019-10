Domani la pedalata Vigorelli-Ghisallo: alla guida del gruppo Paolo Bettini. E il 16 novembre arriva Alberto Bettiol

Finale di stagione con grandi personaggi del mondo del pedale in arrivo sul Colle del Ghisallo.

Non si è ancora spento l’eco delle iniziative legate al recente passaggio del Giro di Lombardia, ed ecco che nuovi eventi di rilievo sono stati messi in calendario nei prossimi giorni.

Il primo è fissato domani, la pedalata Vigorelli-Ghisallo, che scatterà al mattino da Milano per poi terminare al Santuario e al Museo caro agli appassionati di ciclismo.

Il ritrovo è fissato alle 8 appunto al velodromo Vigorelli, con partenza alle 9. Si tratta di un evento riservato agli Amatori che però vedrà al via nomi importanti capitanato da Paolo Bettini, due volte campione del mondo e primo al Giro di Lombardia nel 2005 e nel 2006.

Al suo fianco ex Professionisti come Stefano Garzelli, vincitore del Giro d’Italia 2000, Stefano Zanini, Davide Bramati e Paolo Guercilena. Quest’ultimo è general manager del team Trek-Segafredo, che nelle ultime settimane ha festeggiato la conquista del Mondiale di ciclismo in Gran Bretagna con il danese Mads Pedersen e del Giro di Lombardia con l’olandese Bauke Mollema.

I partecipanti potranno scegliere fra due percorsi, salendo da Canzo-Asso o dal ben più difficile lato di Bellagio-Civenna.

Ma non è tutto. Proprio in questi giorni è stato annunciata l’organizzazione di una pedalata, che avrà come base il Museo del Ghisallo, proposta dal team Ef-Education First per sabato 16 novembre.

Alla guida ci sarà Alberto Bettiol, l’atleta che nel 2019 si è tolto la soddisfazione di vincere una classica-monumento come il Giro della Fiandre.

Il programma deve ancora essere definito con la collaborazione di Antonio Molteni, presidente della Fondazione Museo del Ciclismo, ma l’iniziativa viene giù pubblicizzata con grande enfasi sui canali social della formazione statunitense.