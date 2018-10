Domenica 14 ottobre torna a Porlezza la mostra zootecnica sul Ceresio

Domenica prossima, 14 ottobre, torna a Porlezza, nel grande spazio verde di Porto Letizia, la Mostra zootecnica sul Ceresio, giunta quest’anno alla quinta edizione.

Come da tradizione, protagonisti principali dell’evento saranno gli allevatori e gli agricoltori delle Lepontine Meridionali, che esporranno il bestiame e i molti prodotti tipici amatissimi dai consumatori a “chilometro zero”.

All’interno della mostra sarà organizzato il concorso per il migliore capo della selezione razza bruna alpina che verrà premiato da una giuria di esperti del settore.

La mostra ospiterà anche due ristoranti (gestiti dalla Pro Loco di Porlezza e dall’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Porlezza e Val Rezzo), mercatini artigianali, giochi per bambini, spazi di intrattenimento musicale e sportivo, laboratori creativi e solidali.

Per la prima volta sarà possibile cimentarsi in gare non competitive di tiro con l’arco, mentre i più piccoli potranno mungere le mucche assistiti dagli allevatori del territorio. Nell’angolo dedicato ai cavalli sarà possibile anche sperimentare il “battesimo della sella”.

La mostra è organizzata dalla Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio con la collaborazione del Bacino Imbrifero Montano (Bim) di Porlezza e il patrocinio della Regione Lombardia.

La manifestazione inizierà alle 10 e proseguirà per tutta la giornata.