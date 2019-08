Donegani, un ingegnere tra le Alpi

Doppio importante evento di chiusura per la mostra documentale Donegani, l’ingegnere tra le Alpi in corso tutti i giorni negli orari di apertura della Biblioteca Comunale Paolo Borsellino in piazzetta Venosto Lucati 1a Como. La mostra è proposta dall’associazione culturale Iubilantes e prevede venerdì 13 settembre alle ore 16.30 una speciale visita alla mostra condotta dai suo curatori: l’ingegnere Emanuele Abbiati, presidente SEV, Società Economica Valtellinese, la professoressa Maria Carla Fay responsabile del Centro Documentazione Donegani (Sondrio) e coordinatrice progetto Spluga, e la professoressa Cristina Pedrana esperta di storia locale. A seguire sabato 14 settembre alle ore 16.30 incontro La Via Spluga, l’itinerario più diretto tra Milano e il centro Europa. Sarà una conversazione con Guido Scaramellini, presidente del Centro di Studi Storici Valchiavennaschi (Chiavenna). Ricordiamo che la mostra presenta per la prima volta i documenti della storica carrozzabile “via delle Alpi” capolavoro di ingegneria stradale realizzato da Carlo Donegani fra il 1818 e il 1838 in valle Spluga, consentendo alla Lombardia di avere un rapido collegamento carrozzabile, senza trafori, con la Svizzera e con il resto d’Europa. Tra le più pittoresche e sublimi dell’intero arco alpino. E tuttora perfettamente funzionante. Ingresso libero.