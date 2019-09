Dopo tre anni saluta il colonnello Torzani: oggi il grazie di Fermi in Regione

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha ricevuto ieri a Palazzo Pirelli il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Como Andrea Torzani, 49 anni, che concluderà il suo incarico sul Lario nel prossimo fine settimana, dopo aver guidato l’Arma comasca per tre anni. «Al colonnello Torzani va un ringraziamento da parte delle istituzioni – ha detto Fermi – per il lavoro svolto, attenzione dedicata soprattutto alla prevenzione e al contrasto della criminalità organizzata, allo spaccio di droga nei boschi, senza dimenticare come grazie agli uomini dell’Arma siano state dimezzate le truffe agli anziani».