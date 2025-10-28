Dramma a Fenegrò: il portiere dell’Inter travolge un anziano in carrozzina | Il Paese sotto shock per la tragedia che sconvolge Martinez

Doveva essere una mattinata qualunque nella quiete della provincia, invece la tranquillità di Fenegrò è stata travolta da una tragedia.

Una normale mattinata autunnale si è trasformata, in pochi istanti, in una scena di profondo dolore a Fenegrò, piccolo centro della provincia di Como.

Erano circa le 9:40 quando Josep Martinez, ventisettenne secondo portiere dell’Inter, è rimasto coinvolto in un terribile incidente.

Mentre era alla guida della sua vettura ha investito un uomo di 81 anni, residente in loco, che stava procedendo a bordo della propria carrozzina elettrica.

L’urto è stato di una violenza tale da non lasciare scampo all’anziano, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari. I soccorritori, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo.

Una tragedia ha sconvolto Fenegrò

Sul luogo della tragedia sono stati mobilitati tutti i soccorsi possibili chiamati in modo celere. Era presente l’elisoccorso di Como, un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e i carabinieri della compagnia di Cantù. Questi ultimi hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica esatta dell’impatto, mentre la strada veniva momentaneamente interdetta al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Le prime ipotesi, che devono essere confermate ancora, suggeriscono che l’anziano possa essere stato colto da un malore improvviso. Questo ha causato la perdita di controllo della carrozzina. A causa di questo, l’uomo sarebbe finito nella corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da Martinez. Nessuna conferma ufficiale, tuttavia, è stata ancora fornita. E’ necessario aspettare le prossime ore per comprendere la dinamica di questo incidente che ha causato molto dolore.

Martinez è molto scosso e distrutto, l’Inter si stringe nel silenzio accanto al suo portiere

Il giovane portiere spagnolo è illeso fisicamente. Tuttavia è apparso profondamente provato e in stato di shock per quanto accaduto. Sicuramente un’esperienza terribile per lui che lascia dei segni emotivi molto forti. Testimoni raccontano di un Martinez incredulo e sconvolto, assistito dalle forze dell’ordine e dai membri dello staff del club. L’intera comunità del paese, attonita, si è raccolta nel dolore per la scomparsa dell’anziano concittadino.

In segno di cordoglio e solidarietà alla famiglia dell’uomo, l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu, prevista nel primo pomeriggio, preferendo il silenzio al clamore mediatico. Un gesto di rispettoso dovuto in una giornata infausta e molto triste per una piccola comunità che ha visto una vita spezzarsi.