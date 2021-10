Dramma a Ponte Chiasso: malore sull’autobus, muore un anziano

Drammatico fatto di cronaca questa mattina su un bus di Asf della Linea 1. Mentre il torpedone si trovava a Ponte Chiasso, vicino alla dogana, un uomo ha accusato un violento malore rendendo necessario fermare la corsa e chiamare il 118. Il signore, che non aveva i documenti, è stato trasportato d’urgenza al Valduce ma per lui non c’è stato nulla da fare, è morto nel corso del trasporto in ospedale. Sul posto sono arrivati, oltre ai medici del 118, anche gli uomini della polizia locale di Como.