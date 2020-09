Dramma sull’Adriatica per una coppia di Como

Tornavano a Como dopo un periodo di vacanza, ma non sono purtroppo mai arrivati a casa due coniugi comaschi di 81 anni, vittime di un tremendo schianto sull’autostrada adriatica, la A14, nelle Marche, tra Fano e Pesaro.

L’auto sulla quale viaggiavano, una Suzuki, si è schiantata contro un guard-rail proprio all’ingresso dell’area di servizio Foglia Est nel comune di Pesaro. Un impatto diretto e violento, con i due pensionati che non hanno avuto scampo e sembra siano deceduti praticamente sul colpo.

La donna, era originaria della provincia di Teramo e probabilmente aveva trascorso lì un periodo di vacanza in compagnia del marito, originario di Saronno. La coppia viveva a Como da decenni. L’incidente è avvenuto attorno alle 11.40 per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Fano, competente sul tratto autostradale.