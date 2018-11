Due volontari comaschi lavorano nel fango delle Dolomiti bellunesi

Sono stati cinque giorni e cinque notti tra il fango e la devastazione delle Dolomiti bellunesi, due comaschi, la presidente Michela Veronesi e il vicepresidente Nicola Lazzarini di Vab Lombardia (vigilanza antincendio boschivo), che ha la sua sede proprio in città.

Hanno coordinato quattro squadre di Vab Italia, chiamati dal Dipartimento di Protezione Civile. Il gruppo ha alloggiato a Taibon Agordino, in provincia di Belluno, intervenendo in diversi centri, da Valle Agordina a Selva di Cadore e Colle Santa Lucia, ovvero tra le zone più colpite dal disastro ambientale della scorsa settimana.

«Avevamo cinque mezzi a disposizione – spiega Michela Veronesi – Abbiamo liberato la strada provinciale da centinaia di piante e siamo intervenuti per consentire l’accesso ai ripetitori. La situazione era drammatica. Alcune case erano isolate. Mancavano acqua e corrente, i telefoni non funzionavano. Tubature e fili sono stati spazzati via della pioggia, dai torrenti, dalle frane e dal vento. Abbiamo liberato una chiesa da un metro e mezzo di fango».

La missione si è conclusa positivamente, ma l’allerta prosegue. «Servono anche volontari» spiega la presidente. Per chi volesse maggiori informazioni può accedere al sito vablombardia.org.